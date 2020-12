L’ex sindaco di Orta Nova e attuale consigliere di minoranza di Fratelli d’Italia, Dino Tarantino, è intervenuto in video per criticare la scelta dell’amministrazione comunale attuale di spendere la cifra di € 8000 per le videoproiezioni natalizie e per la filodiffusione, accodandosi alla medesima notazione sollevata dal Partito Democratico e da Rivoluzione Orta Nova.

Tarantino ha mostrato la delibera di giunta dell’ultimo periodo natalizio sotto la sua amministrazione (2018), una delibera che impegnava la cifra di € 7000 per le videoproiezioni, per le luminarie e per gli eventi dei mercatini di Natale, in un periodo in cui il Covid non c’era. “In un momento in cui sono aumentate le famiglie in difficoltà economica – afferma Tarantino – non capisco con quale entusiasmo l’amministrazione Lasorsa abbia speso 8000 euro per le decorazioni natalizie”.

L’ex sindaco è intervenuto anche in merito alle somme pervenute dall’efficientamento energetico, annunciate dall’amministrazione comunale. Le risorse economiche saranno impegnate per delle opere di riqualificazione urbana, individuate dalla compagine dal sindaco Lasorsa. “Questo grazie alla mia amministrazione” – chiosa Tarantino – “ne beneficeranno le successive amministrazione comunali di ogni colore politico, come previsto dalla convenzione arriveranno somme da utilizzare per la durata di 20 anni. All’epoca questa scelta fu criticata dalla sinistra ortese, di cui alcuni esponenti siedono nei banchi dell’attuale maggioranza”.