E’ nel momento di difficoltà che si vede il grado di coesione di una comunità. In corrispondenza delle festività natalizie, mai come adesso delle festività strane a causa dell’emergenza sanitaria, un cittadino di Carapelle ha preso iniziativa e si è distinto per il suo altruismo nei confronti di persone bisognose della sua città.

Infatti questo cittadino carapellese ha donato dei pasti caldi in vista del giorno di Natale, in un momento in cui tanti stanno soffrendo per via della crisi economica. Il gesto è stato elogiato dall’amministrazione comunale di Carapelle che ha speso parole di encomio nei confronti dell’anonimo benefattore.

“L’amministrazione comunale ci tiene a ringraziare con tutto il cuore un benefattore che ha chiesto espressamente di rimanere anonimo, ma che il 23 dicembre ha offerto un pasto completo e caldo a decine di Carapellesi che non avrebbero potuto permetterselo” – si legge sulla pagina del Comune. “La solidarietà tra concittadini, vicini e lontani, è sempre meravigliosa, soprattutto se disinteressata come in questo caso. Un piccolo gesto che diventa immenso. Grazie, grazie, grazie!”.