In occasione della seconda erogazione dei Buoni Spesa, la sezione di Forza Italia Stornarella ha chiesto la costituzione di una commissione di valutazione dei criteri di erogazione del sostegno economico, per garantire maggiore equità e trasparenza. La richiesta è stata formulata dal portavoce azzurro locale, Valerio De Angelis, congiuntamente al consigliere comunale di Alleanza Democratica, Pasquale Fiorilli e a Francesco Battaglino, in qualità di componente dell’esecutivo provinciale di Forza Italia.

“Le procedure di trasparenza sono carenti” – fanno sapere i sottoscrittori della richiesta – “a cominciare dalla per nulla agevole consultazione dei bandi sul sito web istituzionale. Altresì, non risultano chiari i soggetti responsabili circa la valutazione delle domande inviate dai cittadini”. I firmatari della richiesta, inoltre, auspicano un maggior coinvolgimento delle forze politiche di opposizione, alla stregua di quanto è avvenuto in altri comuni della Capitanata.

“Molti cittadini in stato di bisogno non hanno potuto beneficiare delle sovvenzioni in esame” – sottolineano nella missiva. “Pertanto, vogliamo vederci chiaro. In definitiva, abbiamo chiesto l’istituzione di una commissione speciale di vigilanza a presidio dei criteri di valutazione ed erogazione dei buoni spesa. Questo, per permettere un migliore impiego delle risorse a favore di chi vive condizioni di difficoltà”.