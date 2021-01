Questa mattina, dietro acquisizione di consenso, è partita nella Casa di Accoglienza per anziani “Madre Tarcisia Vasciaveo” delle Suore di Orta Nova la campagna di vaccinazione anti Covid-19 per le nonne/ospiti e per tutti gli operatori.

“La campagna di vaccinazione nella nostra Casa è stata garantita grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione e Salute della ASL di Foggia” – fanno sapere in una nota, dall’Istituto di Via De Gasperi. “Non è mancata l’emozione in quella che può definirsi a tutti gli effetti una giornata storica nella lotta al Coronavirus”. Dopo il consenso informato sono state somministrate circa una trentina di dosi a personale, suore e anziani presenti in struttura. Tra circa 20 giorni sarà effettuato il richiamo con la seconda dose di vaccino.

La casa di riposo ortese, nei mesi della seconda ondata, ha subito la morsa del Covid e per questo motivo la giornata odierna assume ancora più valore. “Le vaccinazioni sono uno strumento fondamentale per tutelare non solo le persone anziane e bisognose di cure che rappresentano una categoria particolarmente fragile ma anche coloro che quotidianamente operano all’interno della struttura” – continuano le suore nella nota . “Dopo la prima somministrazione è richiesta la massima prudenza e attenzione, per poter mantenere la Casa di accoglienza libera dal virus sino alla somministrazione della seconda dose”.