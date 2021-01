Unione Sovietica, 1943: un ex convento è stato trasformato in una prigione per soldati catturati in battaglia. Un tedesco, “Fuchs” Volpe, prova a scappare seguito da Attilio, un italiano. Nella fuga faranno prigioniero Vanja, un soldato russo, creando un trio davvero curioso, al centro della storia “La terra. Il cielo. I corvi”, scritto da Teresa Radice e disegnato da Stefano Turconi. Come ci hanno abituato i due autori, il loro racconto ha una forza straordinaria, un’intensità che colpisce nel profondo. I tre soldati si mettono in cammino e il lettore scopre, man mano che la marcia prosegue, che ognuno di loro cerca il proprio posto nel mondo: Volpe il tedesco, tradito dalla retorica nazista nella quale ancora crede; Vanja il russo, in cerca delle proprie origini; Attilio l’italiano, alla ricerca di se stesso. Il romanzo grafico è inframmezzato da citazioni di Rigoni Stern, Florenskij ma soprattutto Tolstoj. Pur parlando ognuno la propria lingua, i protagonisti si comprendono tra loro e legano anche il lettore alle loro storie. Un’esperienza intensa.

Se fosse cibo:

Un the caldo, l’unico ristoro cercato dopo ore passate a camminare nella neve.

Racchiuso in una frase:

Restiamo io e Fuchs, e le stelle tra i rami del soffitto. Sconfinato silenzio. Sonno che non arriva. Parliamo, per ingannare il gelo e l’attesa. […] Io l’ho capito che è un luccio, uno che attacca per non essere attaccato. In questo momento ha l’aria sfinita dal continuo colpire. Eppure guai se tira giù la maschera: persevera nelle sue ostinate convinzioni! Mi da l’idea di essersi fatto soldato per sentirsi superiore a quelli che volevano essergli superiori… una cosa così. Non sa considerare la vita senza il potere di alcuni e la sudditanza di altri. Come se l’ordine militare potesse mettere ordine anche nel mondo. E sembra crederci davvero! E’ pazzesco! (p. 72)

Edizione Utilizzata:

Teresa RADICE Stefano TURCONI, La terra. Il cielo. I corvi – variant edition, BAO, Milano 2020

Dove trovare il libro:

Questo libro si può ordinare in tutte le librerie fisiche e, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, nelle maggiori librerie online italiane (hoepli.it, unilibro.it, ibs.it).