E’ continuata in maniera incessante l’attività di controllo del territorio, con l’attuazione di servizi interforze “ad alto impatto”, nelle settimane dal 4 al 17 gennaio u.s.. L’attività preventiva è consistita, soprattutto, nel presidiare gli obiettivi sensibili maggiormente esposti ai reati predatori, con l’effettuazione di numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare e controllare circa 2000 persone e circa 1000 veicoli, nonché di eseguire 22 perquisizioni sul posto ai sensi dell’art.4 L.152/75 e 13 perquisizioni in abitazioni.

E’ stato tratto in arresto R.B. cl.81, pregiudicato cerignolano, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 1, mesi 2 e giorni 20 di reclusione per furti aggravati commessi in Verona e comuni della stessa provincia nell’anno 2012. E’ stato tratto in arresto G.C. cl.53, pregiudicato cerignolano, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 3 e mesi 7 di reclusione per detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, ricettazione ed evasione dagli arresti domiciliari; reati commessi in Cerignola nell’anno 2011.

E’ stato tratto in arresto M.C. cl.89, pregiudicato di Stornara, per inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno. In particolare, lo stesso veniva rintracciato in questo quartiere Torricelli, alle ore 23.00 del giorno 11 gennaio u.s., e non dava alcuna valida giustificazione in merito alla sua presenza in quel luogo a quell’ora. Lo stesso veniva anche sanzionato in via amministrativa per violazione della normativa relativa al Covid 19. La competente A.G. convalidava l’arresto e sottoponeva nuovamente il predetto, alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale della P.S. con obbligo di soggiorno.

E’ stato tratto in arresto F.P.F. cl.2000, cerignolano con piccoli precedenti di Polizia, per resistenza a PP.UU.. Nella circostanza, lo stesso è anche stato denunciato per furto aggravato di autovettura in concorso con P.S. cl.1997, pregiudicato, che veniva a sua volta anche denunciato in stato di libertà per resistenza a PP.UU.. La competente A.G. convalidava l’arresto e disponeva l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla P.G..

