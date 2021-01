“Le mascherine di tutti, consegnate alla FLAI CGIL, è una vergogna”. Queste sono state le parole del portavoce di Rivoluzione Orta Nova, Nicola Di Stasio, intervenuto in video per criticare l’operato del sindaco Domenico Lasorsa. Il riferimento è legato alla scelta dell’amministrazione comunale di ripartire le mascherine in dotazione della Protezione Civile tra le Caritas, le famiglie indigenti, ma soprattutto in favore dell’associazione sindacale.

“Una scelta che non ritengo assolutamente opportuna – ha sottolineato Di Stasio – i cittadini non devono essere vincolati ad un’associazione sindacale amica dell’amministrazione. Ci sono persone che fanno scelte sindacali diverse e siccome il Covid non fa alcuna distinzione di religione o appartenenza sindacale, io avrei gradito che le mascherine fossero distribuite attraverso canali apolitici e apartitici”.

Di Stasio ha criticato anche la scelta di affidare in via diretta dei lavori pubblici ad aziende non di Orta Nova. Una decisione che andrebbe a sfavorire le aziende della città, soprattutto in un momento di grande difficoltà per l’economia locale. Una notazione è stata spesa anche su tutti gli altri cantieri aperti (via Lenoci, piazzale del SS. Crocifisso ecc.) nei quali non sono ancora partiti i lavori.

GUARDA IL VIDEO