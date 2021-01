Oggi ricorre il nono anniversario dell’Associazione Onlus Mario Frasca che dal 2012 si prefigge lo scopo di tutelare e ricordare tutti i caduti nelle missioni internazionali di pace all’estero dal 1950 ad oggi. Il Caporal Maggiore Capo MARIO FRASCA, caduto per un atto ostile il 23 settembre 2011 nell’adempimento del proprio dovere in missione internazionale di pace all’estero ad HERAT IN AFGHANISTAN, oggi avrebbe compiuto 42 anni. Questa è l’occasione per segnalare l’assenza e il silenzio dell’amministrazione LASORSA di ORTA NOVA (FG) e degli Amministratori che si sono susseguiti in precedenza dal 2011 ad oggi.

Più precisamente siamo qui per chiedere risposte scritte dal Comune di Orta Nova sul caso della PIAZZA intitolata al Caporal Maggiore Capo Mario Frasca nell’anno 2013 e del monumento previsto in una brochure di un progetto di illuminazione pubblica che ad oggi non è partito e l’Associazione si chiede come mai tutto questo non è stato avviato.

L’Associazione Onlus Mario Frasca in data 24.04.2020 scrisse agli amministratori e tecnici del comune sulla situazione del degrado e abbandono della Piazza suddetta, protocollando all’attenzione dell’Uffico dei Lavori Pubblici l’istanza protocollata con il n. 6466 il 27.04.2020 senza aver ricevuto nessuna risposta.

Il 27.11.2020, l’Associazione denuncia la situazione al Comando dei Carabinieri di Orta Nova, successivamente in data 05.01.2021 ha provveduto ad inoltrare l’istanza al Responsabile dei Lavori Pubblici, al Sindaco e al Segretario Comunale augurandosi quanto prima si possa ottenere una risposta. E’ UNA VERGOGNA! A nove anni di distanza il Comune non ha ancora provveduto a realizzare il monumento alla memoria di un concittadino che con la propria vita ha rappresentato il tricolore in territori martoriati dalla guerra e dalla mancanza di democrazia che deve colpire la nostra attenzione. Noi continueremo a vigilare sulla situazione segnalando alle sedi opportune tutte le negligenze di tutti i responsabili dell’attuale Amministrazione Comunale.

Comunicato Stampa

Ass. ONLUS Mario Frasca