Nuova linfa per il Comune di Orta Nova. In mattinata sono stati presentati alla cittadinanza tre nuovi dipendenti comunali che entreranno in servizio nelle modalità stabilite dall’art.110 del Tuel. Si tratta della dottoressa Angela Maria Rutigliano, nuova comandante della Polizia Locale, con esperienze presso i Comuni di Bari e Stornara; l’architetto Saverio Di Natale, nuovo titolare del settore IV – lavori pubblici e l’architetto Luigi Troso, al settore V – Urbanistica, Ambiente e Politiche Cimiteriali.

Il sindaco Domenico Lasorsa ha accolto con favore questi nuovi incarichi, in quanto potrebbero portare nuovo slancio all’attività amministrativa, in settori chiave dell’operato dell’Ente. Il primo cittadino, durante la cerimonia di insediamento dei nuovi dipendenti, ha ricordato l’ultimo responsabile dei settori IV e V, l’architetto Donato Capacchione, venuto a mancare nel mese di dicembre scorso. “Questi nuovi incarichi rappresentano linfa nuova per il nostro territorio” – ha commentato Lasorsa, che poi ha sottolineato il compito gravoso della dott.ssa Rutigliano, in virtù dalle carenze di personale della Polizia Locale.

“Dalla nuova comandante dipendono delle attività fondamentali della nostra città, come l’ambiente e l’ordine pubblico. Aspetti per i quali – continua il sindaco – sarà necessario intervenire sulla mentalità dei cittadini, auspicandone un cambiamento”. Sugli obiettivi da perseguire durante il mandato è intervenuta anche la stessa dottoressa Rutigliano, la quale ha ribadito il suo impegno anche per le problematiche della viabilità stradale e della segnaletica. A seguire, gli architetti Troso e Di Natale hanno ringraziato l’amministrazione comunale per la fiducia.

L’INTERVISTA ALLA NUOVA COMANDANTE