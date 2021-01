Procedono le indagini volte a fare luce sul femminicidio avvenuto nel pomeriggio del 26 gennaio, in un condominio di Via Sergente Maggiore La Bellarte ad Orta Nova. Questa mattina il Pubblico Ministero, dottor Roberto Galli, ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di Gerardo Tarantino (47 anni), maggiore sospettato per l’uccisione di Tiziana Gentile. L’uomo originario di Carapelle – difeso dall’avvocato Michele Sodrio – si è dichiarato innocente durante il primo interrogatorio. Per questo motivo procedono le indagini volte ad accertare cosa sia accaduto nell’abitazione della vittima.

A farsi portavoce delle istanze delle persone offese e quindi della famiglia Gentile/Castelluccio vi sono gli avvocati Luigi Sauro e Giuseppe Cannone, entrambi del foro di Foggia. Gli stessi sottolineano la piena fiducia nei confronti delle autorità inquirenti. “Pretendiamo giustizia per la povera Tiziana Gentile – fanno sapere a questa testata i due legali – la famiglia non si spiega come mai una persona così disponibile con tutti, sia stata vittima di un così efferato omicidio/femminicidio. Sebbene la nostra rappresentanza riguardi solamente le persone offese da questo reato, l’azione legale vuole dare voce a tutte quelle donne di Orta Nova che sono scosse per eventi di questo tipo. Siamo fiduciosi che la Giustizia arriverà quanto prima”

Nel frattempo è intervenuto, tramite un videomessaggio, anche l’avvocato del Tarantino. Il legale Michele Sodrio ha annunciato che il suo assistito si sia avvalso della facoltà di non rispondere, dichiarando la sua estraneità ai fatti, durante il primo interrogatorio. Sodrio ha fatto notare anche la presenza di ferite sul corpo dello stesso Tarantino. Gli avvocati della parte offesa, Sauro e Cannone, non ribattono a queste affermazioni. “Non intendiamo entrare nella strategia difensiva della controparte – affermano i due avvocati – nonostante il Tarantino si sia dichiarato innocente, facciamo presente che sullo stesso graverebbero indizi di colpevolezza importanti, tant’é che sia stato giustamente sottoposto a fermo di indiziato”.

Nel frattempo l’opinione pubblica è ancora scossa per quanto accaduto. Negli ultimi due anni si sono consumati ben cinque femminicidi nella città di Orta Nova. Nei primi mesi dell’anno nuovo numerosi sono stati gli episodi di cronaca di matrice predatoria e intimidatoria. Nonostante questo clima pesante – dalla voce degli avvocati – la famiglia Castelluccio/Gentile si dichiara fiduciosa prima di tutto nell’operato del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia e sulle preziose indicazioni del Procuratore Galli.