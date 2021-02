Mentre proseguono i lavori di riqualificazione della villa comunale di Carapelle, la compagine di minoranza di Carapelle Futura è intervenuta per denunciare il taglio di diverse alberature all’interno del cantiere. Dai banchi dell’opposizione hanno definito “uno scempio” quanto sta accadendo nell’area che circoscrive il polmone verde della cittadina dei Reali Siti.

“Ad oggi la villa è chiusa – sottolineano da Carapelle Futura – ma i primi di agosto veniva affidato ad una impresa di Carapelle la messa in sicurezza della villa. Poi incarico ad un agronomo per conoscere gli alberi da eliminare Poi (di notte) e con estrema urgenza venivano affidati ad una ditta di Orta Nova, gli stessi lavori di messa in sicurezza. Poi dai primi di gennaio la Cisa Protezione civile (così hanno riferito i due volontari trovati all’ingresso della villa pochi minuti fa e confermato dallo stesso responsabile della protezione civile) continua a tagliare alberi e vegetazione all’interno”.

In conclusione i consiglieri di minoranza chiedono maggiori informazione e trasparenza in relazione all’esecuzione dei lavori. “Ad oggi – concludono da Carapelle Futura – nessun atto dirigenziale ha incaricato la ditta CISA per la ulteriore messa in sicurezza e poi dalla relazione dell’agronomo non si evince la completa distruzione del patrimonio verde della villa. Approfondiremo…”.