Gli ultimi botti del calciomercato invernale regalano buone nuove anche per Luigi Samele, giovane attaccante in forze al Monopoli, originario di Carapelle. Per Samele, infatti, si spalancano le porte della Serie A, grazie all’acquisto portato a termine da parte del Sassuolo. La squadra allenata da Mister Roberto De Zerbi si assicura così un ottimo profilo per il futuro dei colori neroverdi.

Samele arriva a Sassuolo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Attaccante classe 2002, Luigi Samele ha già esordito tra i professionisti con i biancoverdi che militano in Serie C: l’attacante originario di Carapelle ha già marcato 12 presenze e un gol, proprio contro il suo Foggia, durante questo inizio di stagione.

Adesso l’approdo in Serie A che è stato celebrato anche dall’amministrazione comunale della sua città. “Che avesse i piedi buoni lo sapevamo” -si legge sulla pagina del Comune di Carapelle. “Il gol al Foggia lo ha confermato, anche se non ce n’era bisogno. Siamo orgogliosi di annunciare che Carapelle balza in serie A grazie a Gigi Samele, che da oggi approda alla corte di Roberto De Zerbi al Sassuolo. Un grande in bocca al lupo a Gigi, che in Emilia certamente troverà l’ambiente giusto per farsi conoscere e crescere, grazie anche alla guida del tecnico bresciano”.