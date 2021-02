Si è tenuta l’autopsia sul corpo di Tiziana Gentile, la donna che è stata assassinata lo scorso 26 gennaio in un condominio di Via La Bellarte ad Orta Nova. La bracciante agricola presentava una ferita da taglio importante all’altezza del collo e altre ferite sulla schiena. Bocche cucine sugli esiti degli esami effettuati, ma nel frattempo gli inquirenti stanno cercando di raccogliere tutti gli elementi utili per ricostruire con precisione cosa sia accaduto quel pomeriggio.

Dopo aver trovato l’arma del delitto, in alcune campagne tra Carapelle e Orta Nova, i Carabinieri sarebbero tornati presso il luogo dell’assasinio per repertare anche alcuni utensili da cucina. Al vaglio degli inquirenti vi sono le ferite che la donna ha riportato anche sulla schiena. Serviranno sicuramente ulteriori accertamenti per comprendere se la donna abbia subito anche violenze di tipo sessuale, visto che la stessa è stata ritrovata con i pantaloni abbassati e i seni scoperti.

Nel frattempo il maggiore indiziato del femminicidio, Gerardo Tarantino, dal carcere continua a professarsi innocente. Gli indizi che pendono a suo carico, anche in virtù degli elementi autoptici, sembrerebbero peggiorare la sua posizione. Al contempo è stato fissato il funerale della povera Tiziana: si terrà il 3 febbraio alle ore 15 presso la Chiesa BVM di Lourdes ad Orta Nova.