Ancora un tentato assalto ad un portavalori in provincia di Foggia. Alcuni malviventi sono entrati in azione questa mattina, alle ore 7.30 circa, lungo la Statale 655 che collega Foggia a Candela. Nei pressi della città capoluogo, i banditi hanno fatto trovare due auto in fiamme sulla carreggiata, nel tentativo di fermare il mezzo portavalori.

Nonostante questo il colpo sarebbe comunque fallito. I banditi avrebbero esploso dei colpi d’arma da fuoco, ma nessuno degli addetti alla vigilanza sarebbe rimasto ferito. Prima di dileguarsi, i rapinatori avrebbero sottratto le armi in uso ai vigilantes. Sul posto i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e i Carabinieri per rilevare elementi utili per risalire all’identità degli assaltatori.