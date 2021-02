Negli ultimi giorni si sono intensificati i controlli sui venditori ambulanti di frutta e altri generi di commercio che si sistemano lungo le strade della città Orta Nova. Le operazioni di verifica delle autorizzazioni sono state condotte dalla Polizia Locale di Orta Nova, con particolare riferimento alle bancarelle mobili di Corso Vito Vittorio Lenoci. L’area infatti è interdetta al commercio ambulante in quanto segnalata come zona di interesse storico.

Nel corso dei controlli sarebbero state elevate anche numerose sanzioni. Su impulso della nuova comandante, dottoressa Angela Maria Rutigliano, sono state acquisite le documentazioni relative ai permessi per il commercio ambulante, in modo da effettuare le dovute verifiche. Gli aventi diritto che stazionavano in Corso Lenoci sono stati comunque invitati a spostarsi in altra zona.

A detta nel neo-Comandante del Comando di Polizia Locale di Orta Nova, saranno più frequenti i controlli in questa ed altre zone interdette, con la finalità di punire i trasgressori e favorire il commercio dichiarato. Durante la sua presentazione in Municipio di qualche settimana fa, erano stati annunciati ulteriori controlli anche sulle infrazioni del codice della strada.