Il consigliere comunale di Orta Nova, nonché ex sindaco, Gerardo Tarantino, in qualità di medico, ha annunciato di aver organizzato la somministrazione di tamponi antigenici drive through in favore del personale docente e ATA dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” di Orta Nova. Il medico ortese, con proprie risorse, ha deciso di mettersi a disposizione per promuovere una campagna di screening per l’individuazione del Covid-19.

Lo stesso ha annunciato questa iniziativa attraverso una comunicazione protocollata inviata al Comune di Orta Nova. Lo screening si terrà il 4 e 5 febbraio, dalle ore 10 alle ore 18, presso il piazzale antistante alla Chiesa BVM di Lourdes di Orta Nova. Sono un medico e sono un servitore della pubblica amministrazione. “Ci sono dei momenti nei quali bisogna dare” – ha commentato Tarantino. “In questi casi nessun valore ha la dialettica politica. Oggi deve solo contare un rinnovato patto di fiducia tra i cittadini di Orta Nova”.

L’amministrazione comunale di Orta Nova ha accolto con favore l’iniziativa del medico e ha assicurato la propria assistenza e il supporto logistico nelle giornate individuate. “Garantiremo la nostra massima collaborazione” – fa sapere il sindaco Domenico Lasorsa. “Assicureremo la presenza del corpo di polizia locale per il servizio d’ordine e daremo il nostro supporto. Di fronte a queste iniziative non ci potranno mai essere divisioni ma solo collaborazione nel fronteggiare un nemico comune”.