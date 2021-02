La comunità di Orta Nova ha tributato l’ultimo saluto a Tiziana Gentile, la donna uccisa una settimana fa all’interno di un appartamento di Via La Bellarte. La cerimonia funebre si è tenuta in maniera composta presso la Parrocchia BVM di Lourdes di Orta Nova, in concomitanza al lutto cittadino indetto dal sindaco Domenico Lasorsa.

In attesa del corso della Giustizia, i familiari, i conoscenti e la comunità ortese hanno voluto salutare per l’ultima volta l’ennesima vittima di femminicidio. Durante la sua omelia, Don Angelo Festa ha ricordato le parole del Vescovo Luigi Renna, un invito a tutta la comunità a farsi un esame di coscienza per scongiurare altre morti drammatiche.

LE IMMAGINI DEL FUNERALE