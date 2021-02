“Un’esperienza di crescita personale per ampliare le proprie competenze e attitudini”, dalle parole dell’Assessore Rosa Radogna la promozione del bando per il Servizio Civile Universale in corso presso il comune di Ascoli Satriano (FG) con UNEC (Unione Nazionale Enti Culturali).

Il Servizio Civile Universale, attivato per il primo anno nel comune di Ascoli Satriano, rappresenta oggi un’importantissima opportunità per i giovani, offrendo loro, attraverso esperienze di cittadinanza attiva, una crescita civica, formativa e professionale (chi volesse approfondire troverà a questo link tutte le informazioni per sapere cos’è il Servizio Civile: https://www.unec.tv/il-servizio-civile-nazionale).

I progetti per i quali è possibile candidarsi presso il comune di Ascoli Satriano sono i seguenti: Ricordi e memorie (settore: Assistenza adulti e terza età in condizioni di disagio); Terra mia (settore: Patrimonio storico, artistico e culturale per la valorizzazione di storie e culture locali). I volontari assegnati sono in totale 10 per i due progetti, i quali saranno impegnati per 12 mesi con un compenso pari a 439,50 euro mensili (tutte le info a questo link: https://www.unec.tv/wp-content/uploads/2020/12/Manifesto-ASCOLI-SATRIANO.pdf

Per diffondere il bando e la conoscenza di questa opportunità rivolta ai giovani tra i 18 anni (compiuti) e i 29 anni (non compiuti: 28 anni e 364 giorni), ecco le parole dell’assessore Rosa Radogna, che ha definito l’esperienza di servizio civile una “buona occasione di crescita personale e professionale”.

“E’ una occasione di formazione e di crescita professionale per un futuro lavorativo, si impara a capire e seguire le regole, fare squadra – commenta Radogna. Per i giovani coinvolti è un’esperienza che offre l’occasione di approcciarsi al mondo del lavoro, ampliare le proprie competenze e in base al progetto scelto, qualcuno, se segue un proprio percorso di studio o professionale affine, può sperimentarsi in un settore di propria competenza o attinenza. E in ultimo, non va sottovalutata la possibilità di avere una retribuzione per l’attività svolta”.

Contribuire come volontario alla realizzazione dei progetti di Servizio Civile promossi dall’UNEC ha anche un fortissimo risvolto di utilità sociale e civica, così commenta a riguardo l’assessore: “I nostri due progetti, uno in ambito sociale ed uno in ambito culturale, offrono un reciproco beneficio sia per i volontari – come abbiamo già espresso pocanzi – sia per la comunità. Aiutare gli anziani e quindi la fascia più bisognosa, oppure impiegarsi in ambito culturale nelle realtà del territorio, consentirà ai giovani di essere parte di un circuito virtuoso ed operativo. Attraverso il percorso culturale, ad esempio – propone l’Assessore Radogna – i volontari potrebbero farsi da tramite per aumentare la conoscenza dell’arte e della cultura locali, contribuendo alla promozione di questi aspetti anche per una fascia di utenza più giovane”. Inoltre la partecipazione ai progetti, attraverso le attività previste (tra cui la formazione seguita dai referenti di UNEC, nda) è vista dall’Assessore come un’occasione di scambio e di incontro fra i giovani del territorio.

“Avere questa occasione nel proprio paese, senza doversi spostare per cercare un lavoro retribuito, è davvero da non sottovalutare, il contributo (439,50 euro mensili nda)può fornire un’indipendenza ai ragazzi, i quali contestualmente possono incrementare i propri contatti personali con altre realtà limitrofe”. Radogna ci offre anche un ottimo spunto conclusivo per sottolineare l’importanza della partecipazione della cittadinanza giovane al progetto: “lo scopo è conoscere un mondo nuovo ed aprire la mente verso nuovi obiettivi”.

Ricordiamo che è possibile trovare tutte le informazioni in merito al bando (modalità di partecipazione, contatti, regolamento) sul sito di UNEC: www.unec.tv. La scadenza per candidarsi alle selezioni è il 15 febbraio 2021 alle ore 14.00. Il manifesto relativo al progetto attivo presso il comune di Ascoli Satriano è scaricabile al seguente link: https://www.unec.tv/wp-content/uploads/2020/12/Manifesto-ASCOLI-SATRIANO.pdf

Comunicato Stampa