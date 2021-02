Un terribile incidente stradale si è verificato ieri sera, alle ore 22.30 circa, in pieno centro a Cerignola. Per cause ancora da accertare un autobus di Ferrovie del Gargano si è scontrato con un’auto nera, con il mezzo di trasporto pubblico che è finito all’interno del cortile di un condominio, sfondando la recinzione.

L’autobus era diretto a Canosa di Puglia. Forse a causare il sinistro una mancata precedenza. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’incrocio tra via Paolo Borsellino e via Milano. Fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi, né tra i conducenti dei veicoli coinvolti, né tra i passanti.