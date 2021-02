Si riunisce oggi la cabina di regia per la definizione dei nuovi parametri che, già da lunedì, porteranno ad una nuova colorazione di alcune Regioni Italiane. Stando ai rumors che già circolano, Puglia e Sardegna potrebbero diventare gialle, mentre il Molise va verso la colorazione arancione. Ma la posizione della Puglia è ancora molto incerta, soprattutto alla luce degli ultimissimi dati.

Su queste decisioni chiaramente molto dipenderà dai numeri dei contagi da Covid-19 e dalla pressione ospedaliera. Nel frattempo il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato l’ordinanza num. 41, con la quale si disciplina la didattica scolastica con decorrenza dall’8 febbraio al 20 febbraio 2021.

Stando a quanto cita l’ordinanza, per altre due settimane le famiglie degli studenti pugliesi potranno continuare a scegliere se far frequentare in presenza o a distanza le lezioni scolastiche. Resta anche il limite del 50 per cento in presenza per gli alunni delle scuole superiori. Resta l’obbligo per le istituzioni scolastiche di comunicare il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid.