Nelle ultime ore si è registrato un incremento notevole di decessi per Covid-19 ad Orta Nova. Hanno profondamente segnato nel dolore la comunità dei Cinque Reali Siti, le precoci dipartite di persone di mezza età che hanno avuto la peggio a causa dell’infezione da coronavirus. Anche in ragione di ciò, al netto dei dati effettivi, la situazione relativa al contagio sembrerebbe peggiorare di ora in ora nella cittadina dei Reali Siti.

Nell’ultimo bollettino pubblicato dal sindaco Domenico Lasorsa si contavano 183 positivi. Lo stesso primo cittadino aveva evidenziato come il contagio avesse interessato interi nuclei familiari, per questo il primo cittadinino aveva invitato la popolazione ad evitare rimpatriate, cene e pranzi con molti partecipanti. Nonostante questo la situazione sembrerebbe tutt’altro che sotto controllo, con tante persone che si comportano in maniera sconsiderata e non indossano la mascherina.

Proprio in virtù degli ultimi avvenimenti luttuosi che hanno colpito la città, sui social network i cittadini hanno invocato la zona rossa per Orta Nova. Un provvedimento che andrebbe in controtendenza rispetto a quello che probabilmente accadrà nelle prossime settimane su scala regionale. Infatti la Puglia potrebbe diventare “zona gialla” così come ormai sono gran parte delle Regioni Italiane.