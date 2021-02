Dopo l’individuazione di una struttura ad Orta Nova, si aggiunge un altro centro vaccinale in provincia di Foggia. In particolare l’ASL ha individuato la struttura di Torre Bianca a Candela che proprio in questi giorni sta subendo dei lavori di riqualificazione. A darne notizia è stato il sindaco, Nicola Gatta, che ha accolto con entusiasmo questa opportunità.

“Con grande soddisfazione vi comunico che la Asl ci ha chiesto la disponibilità dei locali di Torre Bianca per la predisposizione dell’Unità Vaccinale” – riporta Nicola Gatta. “Candela, dunque, rientra tra le venti unità vaccinali della Provincia di Foggia e sarà a servizio anche di una parte del territorio dei Monti Dauni”.

“Una richiesta frutto dell’assidua attività di interlocuzione con i dirigenti della Asl – che ringrazio – cominciata lo scorso marzo, quando mettemmo a disposizione la struttura di Torre Bianca e la casa di riposo ‘Villa Verde’ per il piano ospedaliero Covid – 19 della Provincia di Foggia, e proseguita fino ad oggi, con l’istituzione, tra l’altro, della postazione Drive through per l’esecuzione dei tamponi molecolari presso l’incubatore d’impresa”.

“L’emergenza sanitaria è ancora in atto” – conclude il sindaco – “non dobbiamo abbassare la guardia. La definizione di Torre Bianca come sede dell’unità vaccinale rappresenta un grande risultato per il nostro territorio e, allo stesso tempo, un importante passo in avanti nella lotta contro il virus”.