In base all’ordinanza n.2, firmata in data odierna, il sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa, ha disposto la chiusura della scuola I Circolo di Orta Nova “N.Zingarelli” per lavori di manutenzione. Contestualmente è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, che si stava svolgendo secondo le ultime disposizioni delle normative anti-Covid.

La chiusura è stata dettata dalla necessità di eseguire dei lavori di manutenzione straordinari ai servizi igienici dell’edificio scolastico di Via Vittorio Veneto che erano stati rinviati a causa dell’emergenza Covid. I lavori saranno eseguiti nel lasso di tempo che intercorre tra il 18 febbraio e il 27 febbraio.

L’ordinanza demanda al dirigente scolastico l’eventuale organizzazione della didattica a distanza ed eventuali soluzioni didattiche rivolte agli alunni con particolari esigenze.