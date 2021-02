Nelle ultime ore abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di agricoltori ortesi a riguardo delle modalità di assegnazione del carburante agevolato per uso agricolo presso gli uffici UMA del Comune di Orta Nova. Gli agricoltori lamentano ritardi e lungaggini, in un momento in cui l’emergenza pandemica e il meteo stanno già rallentando di molto le lavorazioni e l’intero comparto.

Come abbiamo sempre ribadito l’agricoltura è il volano della nostra economia locale e la relativa delega assessorile è quella che dovrebbe rispondere alle tante inefficienze e alle tante difficoltà che purtroppo i nostri agricoltori e le nostre imprese sono costretti a subire. Bene, la mancanza di personale da impiegare per la gestione delle pratiche UMA è un problema risaputo, tant’è che la questione è stata sollevata ben quattro mesi fa dal Responsabile del Settore Tributi – Economato, in quanto titolare anche delle attività agricole, che con una nota del 13.10.2020, chiedeva urgentemente l’assegnazione di un dipendente al servizio UMA, in quanto l’unico dipendente incaricato all’istruttoria per il rilascio dei libretti si gasolio agricolo, sarebbe andato in pensione il 01.01.2021.

A questo punto non possiamo che constatare che questa Amministrazione, come al solito, anche su questioni così semplici ma al contempo importanti e strategiche, arrivi sempre in ritardo, e a pagarne le conseguenze, purtroppo, siano sempre e solo i cittadini ortesi. Detto ciò, visto che alle nostre richieste scritte protocollate in Comune, il Sindaco purtroppo non ha tempo per rispondere, gli chiediamo qui, sui social e tramite la stampa, come mai solo oggi si sia deciso di esternalizzare il servizio, nonostante la questione fosse ormai nota già da mesi? Come mai, vista la mancanza di personale in forza al nostro Comune, non si è predisposta una manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’incarico delle suddette pratiche? Come mai non si è trovata una soluzione con le associazioni del settore agricolo? Bene, queste risposte, caro Sindaco con delega all’Agricoltura, non le deve a noi ma agli agricoltori e alle imprese di Orta Nova.

Infine, volevamo fare appello a tutti i professionisti abilitati e con esperienza lavorativa sul portale UMA, a prendere visione della Delibera n. 10 del 09/02/2021 (http://egov.hseweb.it/ortanova/mc/mc_attachment.php?x=&mc=54646&) ed inoltrare la propria candidatura in modo tale da consentire finalmente al Responsabile del Settore Tributi – Economato di individuare una o più figure professionali idonee a supportare i dipendenti comunali nell’espletamento delle suddette pratiche.

Comunicato Stampa

Partito Democratico Orta Nova e Orta Nova Mi Piace