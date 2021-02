Diffondiamo integralmente il comunicato stampa del Partito Democratico di Ascoli Satriano in vista delle elezioni comunali del prossimo giugno.

Il PD dopo una lunga fase di analisi preceduta da ampia discussione e dall’ascolto di altri gruppi politici, associazioni e cittadini, alle amministrative di maggio non sosterrà la candidatura dell’ex Sindaco, Savino Danaro.

Il Partito Democratico, perciò, assume una decisione netta maturata alla luce degli avvenimenti che hanno caratterizzato le recenti consultazioni regionali, in cui alcuni non hanno brillato per coerenza. Dai militanti, dagli iscritti, ci si aspetta attività politica a trecentosessanta gradi; ci si aspetta lealtà, trasparenza, correttezza.

In una delicatissima fase economica e sociale, la politica gioca un ruolo strategico nel dare indirizzi e prospettive, e per farlo ha bisogno di uomini e donne leali, di militanti veri, attivi, attenti al territorio, alla crescita culturale. L’Assemblea cittadina del Partito Democratico, dunque, è pronta ad avviare una fase di lavoro e confronto con tutte le forze politiche, oggi in campo, aperte al dialogo, alla trasparenza, al confronto per il bene di Ascoli Satriano.

Comunicato Stampa

Partito Democratico

Ascoli Satriano