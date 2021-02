Ancora sversamenti di rifiuti sul territorio del Basso Tavoliere foggiano, in particolare nelle campagne di Stornara. Dopo le balle compattate rinvenute la scorsa primavera – ritrovamento documentato da questa testata – ancora una volta si torna a parlare di sversamenti. La pratica illegale, in questo Comune e nei Comuni circostanti, sembra diventata una vera e propria strategia perpetrata sistematicamente a danno del territorio. L’ultimo ritrovamento è stato documentato dal collettivo 5 Stelle di Stornara che ha mostrato le immagini di una vera e propria discarica a cielo aperto in Contrada “La Contessa” sulla SP 88 Stornara – Ascoli.

Le immagini mostrano rifiuti di ogni tipo abbandonati all’interno di un terreno, dove la ricca vegetazione ha ben nascosto tutto lo sversamento. Dopo aver rinvenuto questo ennesimo abominio, il Consigliere Comunale di minoranza, Pasquale D’Assisi, insieme agli altri attivisti del Movimento, ha inoltrato una comunicazione formale al sindaco Rocco Calamita e all’assessore all’ambiente Alessandro Grandone.

“Chiediamo di mettere in atto tutti gli adempimenti necessari per la gestione del problema e per la tutela della sicurezza e dell’igiene pubblica. Inoltre – continuano i mittenti della missiva – data la presenza di diversi siti nelle medesime condizioni, sui quali da circa un anno i rifiuti illecitamente smaltiti sono abbandonati alle intemperie e continuano ad inquinare i terreni circostanti, chiediamo quali sono stati gli adempimenti messi in atto fino ad ora per arginare il problema”.

“Gli sversamenti sono avvenuti all’interno di una proprietà privata, chiusa e recintata” – risponde l’assessore Grandone, interpellato da Il Megafono. “Nei prossimi giorni saranno effettuate le opportune verifiche per comprendere meglio la situazione, anche attraverso dei sopralluoghi della Polizia Locale”.