A Stornara sono state posizionate tre nuove isole ecologiche informatizzate che vanno ad ampliare il ciclo di raccolta differenziata per quei rifiuti non menzionati all’interno della raccolta porta a porta. All’interno delle isole ecologiche possono essere smaltiti farmaci scaduti, pile esauste, bombolette spray e pannolini/pannoloni.

Le tre nuove isole ecologiche sono state posizionate in Via campo sportivo (nei pressi della scuola elementare), in Via Roma e in Via Antonella Da Messina (zona 167). L’attivazione avverrà nei prossimi giorni, ad annunciarlo è stata l’amministrazione comunale del sindaco Rocco Calamita.

“I miei ringraziamenti vanno al coordinatore e agli operatori ecologici della Tecneco per il grande lavoro svolto sino ad oggi, garantendo sempre il servizio di raccolta porta a porta e la pulizia stradale del nostro paese” – fa sapere l’assessore all’ambiente, Alessandro Grandone. “Un plauso va anche a voi cittadini per la corretta raccolta differenziata, perché avete dimostrato grande collaborazione in questi mesi, raggiungendo numeri importanti sulla differenziata”.