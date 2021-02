Il Comune di Carapelle, la Protezione Civile Nazionale, la Protezione Civile Cisa di Carapelle e il Rotary Club di Cerignola hanno avviato l’iniziativa “Tamponi rapidi Covid-19” per i cittadini di Carapelle. Verrà eseguito gratuitamente un test rapido dell’antigene. Si tratta di un tampone nasofaringeo in grado di rilevare la presenza del virus e di dare un risultato in poco tempo. Il test è sicuro, durerà pochi minuti e di solito è completamente indolore.

L’iniziativa “Tamponi rapidi Covid-19” avrà inizio subito dopo la raccolta delle prime adesioni. I test saranno effettuati presso i locali Centro Diurno per Anziani “Michele Santeramo” sito in Carapelle alla Via Geremia Del Grosso. Sarà possibile, per gli ultrasessantacinquenni ed i soggetti diversamente abili che ne faranno richiesta, chiedere il test a domicilio. I test saranno eseguiti da personale del settore sanitario, in collaborazione con il Rotary Club di Cerignola e le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile.

I tamponi saranno eseguiti gratuitamente (una sola volta per ogni soggetto) e sono rivolti principalmente a: persone che operano a contatto con il pubblico, personale delle forze di polizia, operatori commerciali e soggetti che hanno contatti con il pubblico; persone che hanno avuto contatti certi con soggetti positive al test molecolare e che sono in quarantena fiduciaria o in attesa di tampone, su indicazione dei medici di base; popolazione anziana di età superiore agli anni 65; per la restante popolazione non appartenente alle categorie sopra indicate nel caso di esubero dei tamponi disponibili rispetto alle richieste che perverranno alla CISA.

Non può partecipare allo screening chiunque abbia sintomi che indichino un’infezione da Covid-19, chiunque sia attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo, chiunque sia stato testato recentemente con tampone molecolare ed è in attesa di risposta, chiunque sia attualmente in quarantena o in isolamento, chiunque abbia già programmato una data per un tampone, i bambini sotto i 6 anni e coloro che sono ricoverati in ospedali, case di riposo e case di cura. La partecipazione è volontaria. Con un piccolo gesto, si potrà contribuire a ridurre notevolmente la curva dei contagi.

Le prenotazioni saranno possibili SOLO TRAMITE messaggio WHATSAPP o SMS al numero 3512454026 indicando NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA per ogni prenotato. La protezione civile avviserà l’ora ed il giorno in cui il soggetto che si sarà prenotato potrà recarsi in postazione. È necessario portare la tessera sanitaria e un documento d’identità valido. Per velocizzare le operazioni, è preferibile scaricare il modulo di accettazione dal sito del comune o dal sito della C.I.S.A e compilarlo a casa. In ogni caso sarà possibile compilarlo sul posto. E’ fondamentale fornire un numero di telefono per la notifica del risultato. Il test non comporta alcun rischio per la salute. Lo screening è organizzato in modo tale da evitare assembramenti di persone. I risultati saranno comunicati in giornata. In caso di risultato positivo, riceverete una chiamata da un operatore sanitario al numero da voi indicato. Se non riceverete nessuna chiamata vuol dire che il tampone ha avuto esito negativo.

Comunicato Stampa

Comune di Carapelle