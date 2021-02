Un incidente stradale si è verificato alle ore 20 circa, ad Orta Nova, in via Stornara. Nei pressi dell’ingresso della villa comunale, un ragazzo alla guida di un ciclomotore ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un’auto. La vettura, stando alle prime informazioni, era ferma al lato della strada. Da valutare la dinamica dell’incidente e le condizioni del ferito che è stato soccorso dall’ambulanza del 118. Sul posto anche i Carabinieri. Anche la scarsa visibilità e il fondo stradale viscido per la nebbia e l’umidità potrebbero aver fatto perdere il controllo del veicolo.

