Si è spento nella notte padre Ciro Nido, religioso amato da tutti nella comunità di Ascoli Satriano. Nella sua lunga esperienza il sacerdote francescano ha ricoperto il ruolo di guardiano del Convento di San Potito ad Ascoli dal 1991 al 2009. Il giorno dopo la scomparsa di padre Ciro, il parroco Michele Centola ha voluto ricordarlo con un messaggio.

“Era il frate muratore, cuoco, custode del campetto, ma soprattutto il sacerdote del confessionale sempre pronto a correre al capezzale dei malati. Per me sei stato padre e fratello maggiore, a te ho confidato tanti miei segreti che oggi porti con te. Attento e premuroso, quando mi vedevi triste mi confortavi a modo tuo”



“Quando due anni fa il Vescovo mi chiese di venire a Candela – ricorda Don Michele Centola – ne parlai solo con te e tu mi hai detto: Michele chi obbedisce non sbaglia mai. Oggi ti ripeto le stesse parole. Nella sofferenza, compagna di quasi tutta la tua vita, hai obbedito alla volontà del Signore. Vorrei scrivere tante altre cose ma non serve, teniamole per noi. Io non ti ho mai dimenticato e tu da lassù ora continua a pregare per me”. I funerali si terranno domani ad Ascoli Satriano.