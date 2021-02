Anche ad Orta Nova è iniziata la campagna vaccinale degli ultra 80enni. Il centro dei Reali Siti, infatti, fa parte dei primi venti comuni della Capitanata che hanno messo a disposizione dell’Asl Foggia dei locali dove effettuare le somministrazioni. Ad Orta Nova l’hub individuato è quello di Via del Popolo (ex mercato coperto), dove a partire da oggi saranno effettuate tutti i giorni a partire dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (ad esclusione della domenica dove verranno fatte fino alle ore 14.00).

Sul posto anche il sindaco Domenico Lasorsa che ha espresso soddisfazione per questo passaggio chiave nella lotta al Covid-19. “Il vaccino rappresenta il primo spiraglio di luce per la nostra comunità che finalmente riesce a vedere una via d’uscita da tutto quello che è accaduto in questi mesi” – sottolinea il primo cittadino. “Il vaccino ad oggi è l’unica arma potente che abbiamo: quando ne avremo la possibilità, vacciniamoci tutti. Ne va della nostra salute ma soprattutto dei nostri cari”.

Durante la prima giornata di vaccinazioni sono giunte ad Orta Nova sopratutto persone provenienti dalla città di Foggia e da altre zone limitrofe. Nei prossimi giorni saranno attivati altri centri vaccinali e quello di Orta Nova resterà a disposizione degli abitanti dei Reali Siti. Ricordiamo che per prenotare la vaccinazione per un parente ultraottantenne è necessario chiamare i numeri 0881 312174 – 800938810, prenotarsi sul portale internet Pugliasalute o direttamente nelle farmacie abilitate.