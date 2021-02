⚪ STORNARELLA, CHIUSE LE SCUOLE PER SOSPETTI CASI DI POSITIVITA’ AL COVID ⚪ AGGUATO IN CONGO, GLI ITALIANI VENDUTI ALLE MILIZIE. LE SALME ARRIVANO IN ITALIA ⚪ SEQUESTRO PERSONA, RAPINA ED ESTORSIONE: SGOMINATA BABY GANG NEL CATANESE ⚪ INCIDENTE D’AUTO A LOS ANGELES PER TIGER WOODS, OPERATO ALLE GAMBE ⚪