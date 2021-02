📣 𝗟𝗘 𝗩𝗢𝗦𝗧𝗥𝗘 𝗦𝗘𝗚𝗡𝗔𝗟𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜

Salve Megafono, sono un Ordonese che da anni vive fuori regione, ma conserva intatto l'amore per la propria terra. Ieri ho avuto modo (per ragioni lavorative) di percorrere la strada provinciale 110 nel tratto che va dal comune di Ordona alla ss655. Sono rimasto sconcertato per la situazione in cui si trova quel tratto di strada.



Asfalto in condizioni pietose, rattoppi su rattoppi e nonostante questo ci sono buche che pur avendo un piccola superficie hanno profondità che superano i 10cm. Per evitarle ho dovuto anche invadere la corsia opposta, per fortuna non veniva nessuno dall'altra parte. Per fortuna ho avuto dei buoni riflessi, ma mi domando cosa potrebbe succedere se qualcuno non riesca ad evitarle? Cosa potrebbe succedere se venissero centrate da un motociclista? Possibile che i cittadini della Capitanata siano costretti a convivere con questi pericoli?



E pensare che per passione percorro spesso strade secondarie del centro Italia, ma certe situazioni non le trovo neanche nelle stradine di montagna lontane dai centri abitati. Sicuro che non si tratti di un problema esclusivo di quel tratto di strada spero che mi aiuterete ad alzare la voce e l'attenzione delle istituzioni su una situazione critica per la sicurezza dei nostri cittadini.

Un cordiale saluto e buon lavoro



