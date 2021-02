Anche ad Orta Nova prenderà il via la campagna vaccinale anti Covid-19 riservata al personale scolastico. Le somministrazioni saranno eseguite nei prossimi giorni dall’ASL di Foggia all’interno dell’hub vaccinale di Via Mazzana, dove sono tuttora in corso quelle riservate agli over-80.

Sono circa 430 le unità che hanno aderito alla campagna vaccinale, tra personale docente e personale amministrativo delle scuole di Orta Nova. Ecco nel dettaglio il calendario diviso per istituti scolastici, un calendario che sarà incentrato su due giornate, quella del 2 e quella del 3 marzo.

Martedì sarà il turno del personale della “Vittorio Veneto” e dell’ Istituto Comprensivo Sandro Pertini. Mercoledì invece toccherà all’Olivetti, alla scuola dell’infanzia delle suore e a tutte le altre scuole paritarie. Nel dettaglio il calendario in allegato.