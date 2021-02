Monsignor Giacomo Cirulli è il nuovo vescovo della Diocesi di Alife – Caiazzo, comunità religiosa inserita all’interno del territorio campano. L’ex parrocco della BVM dell’Addolorata di Orta Nova e già Vicario Foraneo ed esorcista della Diocesi di Cerignola – Ascoli Satriano, conserverà l’incarico di pastore anche per la Diocesi di Teano – Calvi che di fatto è considerata “sorella” di quella di Alife- Caiazzo. Cirulli ha ringraziato in modo particolare il vescovo di Sessa Aurunca Mons. Orazio Francesco Piazza che ha retto per due anni in amministrazione straordinaria la sua nuova Diocesi.

Il pastore, originario di Cerignola, nel suo messaggio ha salutato i suoi nuovi fedeli, tracciando la strada da intraprendere durante il nuovo incarico. “Mi è stato raccontato di come questa Chiesa sia stata sempre fedele e abbia sempre vissuto nell’obbedienza al Sommo Pontefice e ai successori degli Apostoli, i Vescovi, che nei secoli in essa si sono avvicendati” – scrive Monsignor Cirulli. “So della vostra fede e delle vostre opere buone. Mi è conosciuta la bontà e la mitezza con la quale questa benedetta popolazione ha costruito e vissuto la sua storia, in questo stupendo territorio che il Signore si è degnato di donare ad essa”.

“Carissimi fedeli tutti, molti sono i problemi che agitano il nostro territorio, resi ancora più drammatici dalla pandemia che stiamo vivendo: la disoccupazione, la problematica condizione giovanile, che costringe molti ad emigrare, l’impoverimento materiale e morale di molte famiglie, la presenza incombente delle organizzazioni malavitose, la pervasività della corruzione e lo scarso interesse per il bene comune” – sottolinea Monsignor Cirulli. “Solo una vita cristiana pienamente vissuta secondo il Vangelo ci può far diventare sale e luce, costruttori di una società buona perché fraterna. Da parte mia, vi garantisco tutto l’impegno perché questo possa sempre di più avvenire, consumandomi per le vostre anime”.