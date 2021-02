Dopo settimane di numeri in discesa, tornano a salire i contagi in quel di Stornarella. Ad ufficializzare il dato è stato il sindaco Massimo Colia che ha riportato l’ultimo bollettino della Prefettura. Allo stato attuale sarebbero 40 i positivi, dopo l’ultimo aggiornamento della scorsa settimana che ne riportava 19. In data odierna il bollettino della Regione Puglia ha inserito il centro dei Reali Siti tra i Comuni con più di 50 positivi.

“Peggio di quanto si poteva immaginare” – commenta il primo cittadino Massimo Colia. “Infatti se si tiene conto dei numerosi test antigenici positivi, fatti privatamente per verificare la diffusione di contagi avvenuti principalmente nei nuclei familiari, che dovrebbero essere confermati nei prossimi giorni dai tamponi molecolari ASL, i numeri sono il doppio”.

Anche in virtù di questo, in via precauzionale, il sindaco Colia, in accordo con la dirigente scolastica, aveva disposto la chiusura delle scuole per quattro giorni. Nel suo intervento il primo cittadino ha chiesto maggiore attenzione per ciò che riguarda l’effettuazione dei test privati. “Ancora una volta vi ribadisco che prima di effettuare test in autonomia dovete consultare il medico curante perché potreste ritrovarvi in mano l’esito di un test non veritiero e andarvene tranquillamente in giro positivi pensando invece di essere negativi” – evidenzia il primo cittadino.

“Non tutti sanno infatti che esistono diversi tipi di test antigenici con sensibilità differenti tra loro e in determinate situazioni a fronte di un esito negativo potrebbe essere necessario un secondo test antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni. C’è da combattere duramente contro un nemico invisibile che approfitta di ogni minimo errore per manifestare la sua pericolosità. Per fare questo ci vuole forza di volontà e grande senso di responsabilità. Tutto questo Stornarella ce l’ha!” – conclude Colia.