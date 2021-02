Nessuna passione è bella da possedere se non si hanno amici con cui condividerla. La celebre frase scritta da Lucio Anneo Seneca. Ebbene sì, dopo anni di amicizia e grande condivisione i soci del Malecón Capitanata Cigar Club di Orta Nova inaugurano una nuova sede in pieno centro cittadino con oltre un secolo di storia. E li che i soci del cigar club El Malecón Capitanata continueranno a coltivare la loro passione ad allargare i loro orizzonti e ad investire sul futuro associativo.

Ma facciamo un passo indietro nel tempo, dove tutto ebbe inizio. Anni fa quasi per gioco, sera dopo sera cominciavamo ad incontrarci casualmente dinanzi a quella panchina della tabaccheria Giacomiello di Orta Nova, senza accorgercene iniziavamo a scambiarci opinioni ed a chiederci consigli su cosa la sera successiva potessimo fumare, il tempo trascorreva in compagnia dei nostri sigari e non ci rendevamo conto che serata dopo serata e chiacchiera dopo chiacchiera quella panchina iniziava a diventare tretta, troppo piccola per noi appassionati sempre in continuo aumento e sempre più affascinanti dai racconti delle nostre fumate. Ci scambiammo i numeri di telefono, creammo un gruppo whatsapp et volià, tutto prese vita!

Oggi questo gruppo è legato a CCA, Cigar Club Association, un’associazione di livello nazionale che vanta migliaia di iscritti in tutta Italia uniti da un’unica passione e da un unico desiderio, il piacere e la continua voglia di esplorare il mondo del fumo lento. Il nostro club vanta 15 soci guidati dall’attuale Presidente Leonardo Lapenna affiancato dal Vice Presidente Ciro Ingannamorte, Giuseppe Giacomiello con le funzioni di segreteria e Paolo Borea tesoriere. A seguire abbiamo Claudio Castellano, Domenico Francione, Luigi Zappatore, Diego Cetrulo, Ernesto Gaggiano, Saverio Santamaria, Giuseppe Trecca, Dino Del Sordo, Fedele Cifaldi, Savino Novelli e Giovanni Piccirillo. Questi i componenti del club, che daranno vita a nuovi incontri, nuovi eventi e nuove iniziative culturali tutte caratterizzate da un’unico obbiettivo, ampliare la conoscenza sul mondo del fumo lento, e conoscerne le proprie caratteristiche.

