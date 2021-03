Una vera e propria tragedia si è verificata questa mattina ad Orta Nova, dove un anziano del posto ha perso la vita in maniera piuttosto misteriosa. Alle ore 8.30 circa, l’uomo di origini ortesi si è accasciato lungo Corso Aldo Moro ed è rimasto a terra esanime.

I passanti hanno allertato il 118 e i Carabinieri che si sono recati sul posto ma non hanno potuto far altro che constare il decesso dell’anziano. Alcuni cittadini hanno raccontato che l’uomo deceduto fosse solito transitare su quella via più volte al giorno. Saranno condotti ulteriori accertamenti per stabilire le cause del decesso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO