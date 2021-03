Intervenuto per replicare al consigliere comunale Ercole Costa, il sindaco di Stornarella Massimo Colia ha riferito il numero dei positivi al Covid-19, secondo gli ultimi dati pervenuti al Comune. La situazione sarebbe in netto peggioramento, con 72 positivi al tampone molecolare dell’ASL e 33 cittadini risultati positivi ad un antigenico rapido effettuato privatamente (totale 105).

“Non è certamente una situazione da sottovalutare – ha dichiarato il sindaco – ma in questo momento ritengo che non sia neanche giusto fare del terrorismo psicologico, annunciando dei numeri ancora peggiori. Ci sono dei meccanismi dai quali derivano i dati ufficiali, gli unici ai quali bisogna tener fede”.

Il sindaco ha risposto anche a quanti chiedevano per Stornarella la zona “rossa”, con la contestuale chiusura di tutte le attività. Ha ricordato le facoltà che spettano agli amministratori e ha anche fatto notare che, stando a quanto lui stesso ha potuto rilevare personalmente, non ci sarebbero grandi assembramenti in paese. “Capita di vedere alcuni assembramenti, ma abbiamo già segnalato i casi al maresciallo della locale Caserma dei Carabinieri che monitorerà la situazione”.

In seguito il consigliere comunale di minoranza, Ercole Costa, ha replicato al sindaco affermando quanto segue: “Eravamo in due a chiedere al sindaco di far diventare Stornarella zona rossa, io e l’assessore Magaldi. Da 103 a 120 poi il passo è breve. Domani saranno 150 e dopodomani 170”.

