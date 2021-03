Ancora una rapina ad Orta Nova. Alle ore 20.30 circa, due malviventi hanno fatto irruzione all’interno di una tabaccheria di Corso Aldo Moro/Via Ordona. Uno dei due banditi, armato di pistola, ha minacciato i proprietari facendosi consegnare l’incasso.

Dopo l’irruzione i titolari della tabaccheria, sotto shock, si sono riversati in strada per chiedere aiuto. Sul posto i Carabinieri per le indagini del caso. Ancora da quantificare il bottino. Dall’inizio dell’anno è la sesta rapina avvenuta ad Orta Nova.