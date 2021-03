È iniziata stamattina ed è in corso di svolgimento al Centro Anziani di Carapelle la campagna vaccini Covid per gli ultraottantenni. Due giorni per gestire tutte le prenotazioni ed ultimare un ennesimo passo per debellare questa emergenza.

Buona l’affluenza per questa campagna vaccinale, frutto di una proficua collaborazione tra amministrazione comunale, Asl e Protezione Civile CISA di Carapelle. Continua intanto l’iniziativa dei tamponi rapidi gratuiti per tutti i carapellesi che ne facciano richiesta. Ad oggi sono stati effettuati 353 tamponi, 16 dei quali sono risultati positivi.

“Invitiamo tutta la cittadinanza ad aderire” – fanno sapere dal Comune – “per poter individuare e gestire al meglio le positività ed uscire quanto prima dall’emergenza sanitaria”.

Comunicato Stampa