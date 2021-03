In occasione dei lavori sulle infrastrutture urbane, l’amministrazione comunale di Stornara ha approvato il progetto “Piazza Rap”. La piazza sarà dedicata alla musica RAP e all’evento “Stornarap” nato nel 2013 grazie all’attuale Amministrazione del sindaco Rocco Calamita e ai fondi della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese.

Per dare maggiore risalto all’evento Stornarap si è pensato a riqualificare parte di spazi pubblici urbani adiacenti all’area dell’evento stagionale, quali: ingresso principale di Stornara, Via La Menola, con il rifacimento dell’asse pedonale tematico RAP; Piazza del RAP; continuazione dell’asse pedonale tematico RAP su via Granata fino all’isola spartitraffico che conduce all’ingresso del piazzale dove ogni anno si svolge l’evento.

Il progettista ha rappresentato la musica rap, attraverso forme lineari, come se fossero fasci di luce che illuminano il palco, dai quali si ottengono varie forme geometriche difformi di vari colori, come la musica RAP è rappresentativa, quindi simbolo di diversità. Nel progetto della Piazza RAP sono state previste aiuole squadrate, composte da varie specie erbacee ed arbustive nane di varie fioriture e colorazioni. “La città di Stornara si vuole identificare con colori e forme giovanili, per render vivo il loro paese” – conclude il primo cittadino di Stornara.