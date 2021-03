Il consigliere comunale del Partito Democratico di Orta Nova, Antonio Di Carlo, è intervenuto per parlare di riqualificazione urbana nel centro dei Reali Siti. Il portavoce della minoranza ha dichiarato quanto segue:

“I Comuni di Stornara e Carapelle hanno avviato dei programmi di riqualificazione urbana attraverso dei progetti finanziati dalla Regione Puglia e da risorse comunali. Purtroppo questo non sta avvenendo ad Orta Nova, dove anche le progettualità già finanziate e approvate sono ferme al palo. Questo provoca un declino inesorabile di alcune zone della città che sembrano abbandonate a loro stesse”.

“Ad Orta Nova, infatti, pare che le cosiddette ‘periferie’ si siano spostate nel pieno centro cittadino, creando una certa frustrazione per gli abitanti della nostra città. Un esempio su tutti è Corso Lenoci, un’arteria principale della città che mostra un piano viabile compromesso e aree pedonali messe ancora peggio. Per non parlare degli ingressi cittadini che sono un biglietto da visita per coloro che transitano verso la nostra città”.

“E’ vero, la crisi sanitaria in corso non ci permette di godere appieno degli spazi pubblici, ma secondo quanto stanno dimostrando le amministrazioni dei centri limitrofi sarebbe proprio questo periodo di “stand-by” quello più utile per portare a termine delle progettualità di riqualificazione. Tutto questo non sta accadendo ad Orta Nova e quando si potrà ripartire la nostra città risulterà veramente abbandonata”.