Nuovo giro di vite per contenere il contagio da Covid-19. Al termine della cabina di regia settimanale tenutasi presso il Ministero della Salute, il Ministro Speranza ha firmato una ordinanza per cambiare il colore delle regioni italiane e quindi di conseguenza le restrizioni per arginare la diffusione del coronavirus.

L’Italia diventa quasi tutta di colore rosso. La zona rossa sarà istituita da lunedì 15 marzo al 6 aprile per Lombardia, Piemonte, provincia autonoma Trento, Lazio, Friuli-Venzia Giulia, Emilia-Romagna, Puglia Veneto e Marche, che si aggiungono a Campania e Molise. Ulteriori verifiche saranno necessarie per la Basilicata. Sardegna resta in zona bianca e tutte le altre Regioni sono in zona arancione.

Cosa si può fare in zona rossa? Niente più lezioni in presenza per tutti gli alunni, dagli asili nido alle scuole superiori (in Puglia era già stato stabilito tramite ordinanza del Presidente della Regione). Gli studenti con disabilità o con bisogni educativi speciali potranno continuare ad andare in classe, qualora sia stabilito dalla singola regione. In zona rossa non si può uscire di casa e/o andare in un altro comune, se non per motivi di lavoro, urgenza o/e necessità inderogabile da comprovare con idonea autotecertificazione. Bar, ristoranti e locali devono chiudere sia a pranzo che a cena. Asporto e consegna a domicilio restano generalmente consentite a seconda delle ordinanza specifiche.

Nelle zone rosse i negozi sono chiusi, tranne quelli di prima necessità: alimentari, farmacie, librerie, elettronica, ferramenta, edicole, profumerie, tabaccai, giocattolai e vivai. Chiusi barbieri, parrucchieri e centri estetici. Mercati e centri commerciali sono chiusi anche nei giorni feriali ma i negozi essenziali al loro interno possono restare aperti. A fare la spesa bisogna andare uno alla volta per nucleo familiare. Nelle prossime ore il presidente Emiliano interverrà per informare in maniera dettagliata in merito alle regole a cui attenersi nel territorio pugliese.