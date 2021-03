La variante inglese è giunta ad Ascoli Satriano. A darne notizia è il sindaco Vincenzo Sarcone, nell’ultimo aggiornamento con il quale ha reso nota la positività di un bambino dell’asilo e di un ragazzo della scuola elementare con i rispettivi familiari. Da ciò si è giunti alla chiusura dell’Asilo Comunale per la sanificazione. Il primo cittadino ha informato, inoltre, che la classe IVa delle elementari è in DAD e lunedì e martedì prossimo si provvederà in via precauzionale alla sanificazione degli edifici scolastici delle elementari e medie dell’Istituto Comprensivo “Nicholas Green”.

A preoccupare sono anche i quaranta ascolani che lavorano presso un’azienda di trasformazione di prodotti agricoli, in un paese limitrofo, dopo un caso accertato di Covid. Domenica il C.O.C. provvederà allo screening di tutti cittadini che hanno avuto un contatto diretto con coloro che sono stati recentemente infettati presso il sopracitato stabilimento industriale, chiuso per contenere la diffusione della pandemia. Nel frattempo anche ad Ascoli Satriano iniziano le vaccinazioni agli ultra ottantenni presso la struttura del poliambulatorio ASL e si protrarranno fino a domenica.

“In ogni caso il nuovo focolaio è stato circoscritto ed è sotto controllo” – informa il sindaco Sarcone. “Tuttavia è evidente che le cose ad Ascoli non stanno andando per niente bene, con comportamenti sciagurati da parte di taluni. Dopo le 18 i bar devono restare chiusi, non cerchiamo di giocare sulle ipotesi del limite dell’asporto o servizio a domicilio. In caso di assembramenti io disporrò la chiusura immediata di questi locali. Ci siamo illusi di avere alle spalle qualcosa che abbiamo ancora davanti a noi”.