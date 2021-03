Diffondiamo integralmente il comunicato stampa a firma dei consiglieri di opposizione di Orta Nova, Antonio Di Carlo, Domenico Di Vito e Antonio Festa in merito ai buoni spesa di Natale.

Da lunedì 15 marzo la Puglia tornerà in zona rossa, con tutto ciò che questo comporta in termini di restrizioni e divieti. Ad Orta Nova, dove tanti lavoratori saranno costretti a doversi fermare, l’amministrazione comunale ancora non riesce a consegnare i buoni spesa del periodo delle festività di Natale 2020, causando ulteriore disagio per tanti nuclei familiari che necessitano di aiuto. Il fondo da distribuire è costituito da una dotazione economica complessiva di € 227.998,66, somma a disposizione del nostro Comune grazie al Decreto Ristori-ter, alle donazioni per la solidarietà alimentare, ed ai residui delle somme messe a disposizione della Regione Puglia.

Ecco i capitoli di bilancio da utilizzare per le misure urgenti:€ 166.971,22 sul cap. 6941/10 cod. bil. 12.05-1.04.02.02.999;€ 7.127,64 sul cap. 6944/10 cod. bil. 12.04-1.03.01.02.011;€ 41.346,05 sul cap. 6949 cod. bil. 12.04-1.04.02.02.999;€ 12.553,75 sul cap. 6942/10 cod. bil. 12.05-1.04.02.05.999Negli altri Comuni queste somme sono state già distribuite tra dicembre 2020 e gennaio 2021, e quindi con la celerità che la situazione richiede. Evidentemente ad Orta Nova, per qualcuno, questa non è un priorità, ma in realtà molte famiglie ne hanno bisogno e, soprattutto in questo periodo, non possono attendere oltre.

Dopo le riunioni in Comune del 23/12/2020 e 30/12/2020 alle quali avevamo partecipato anche noi come rappresentanti dell’opposizione, speravamo che l’attuazione di queste misure urgenti si risolvesse in tempi rapidi. Invece no, ancora nulla! Tutto questo ora è ancora più preoccupante, all’indomani di una nuova zona rossa. Oggi non è il tempo delle polemiche, arriverà il giorno in cui chi sta amministrando dovrà dar conto del suo operato ai cittadini, ma oggi come opposizione riteniamo che questi ritardi siano inammissibili, ingiustificabili, e chiediamo all’amministrazione comunale del sindaco Domenico Lasorsa di porre rimedio al più presto.

