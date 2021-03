A poche settimane dalla sua attivazione il servizio “Blob – Blood on Board” attivato dal sistema di emergenza-urgenza 118 di Capitanata è già stato chiamato ad un delicato intervento. In particolar modo, questa mattina, un uomo classe 1985 si è ferito gravemente ad un arto nelle campagne di Stornarella, durante dei lavori che stava eseguendo con dei mezzi agricoli.

L’uomo è riuscito comunque ad allertare il 118 e a richiedere aiuto, ma le ambulanze, poiché impegnate in altre chiamate, sarebbero arrivate comunque in ritardo per salvargli la vita. Ecco perchè è entrato in funzione il nuovo progetto di elisoccorso con servizi trasfusionali a bordo – attivato in collaborazione con Alidaunia – che è giunto tempestivamente sul posto dell’incidente per fermare l’emorragia. Sul posto gli operatori hanno effettuato l’immediata trasfusione di sangue di gruppo 0 Rh negativo fornito dal Centro

Trasfusionale del Policlinico Riuniti,

Il dottor Vincenzo Colapietro, facente funzioni della centrale 118 e coordinatore del Progetto Blob, non appena ha ricevuto la chiamata di aiuto, in collaborazione con il dottor Francesco Niglio e altri tre operatori, ha immediatamente attivato l’elisoccorso richiedendo il sangue a bordo. In 12 minuti il mezzo è giunto sul posto a Stornarella riuscendo a salvare l’uomo e a stabilizzarlo con la trasfusione. Subito dopo, in soli 8 minuti, è stato trasferito al Policlinico Riuniti di Foggia per ricevere tutte le cure necessarie. L’uomo rimasto ferito, a distanze di poche ore, sui social network ha rassicurato i suoi concittadini con un messaggio: “Il peggio è passato, grazie a tutti per la vicinanza”.