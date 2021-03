Il Global Greening è un’iniziativa culturale, senza finalità di lucro, che gode del Patrocinio dell’Ambasciata d’Irlanda: ogni anno, il giorno della Festa di San Patrizio, coinvolge tutti gli irlandesi e tutti gli amici dell’Irlanda in una vivida dimostrazione di amicizia verso l’isola di smeraldo e vede, in tutto il mondo, importanti monumenti, edifici e luoghi simbolo (tra cui diversi siti UNESCO) illuminarsi di verde, colore simbolico dell’isola d’Irlanda, per qualche ora (circa due ore).

Nel 2019, si sono illuminati oltre 400 tra monumenti ed edifici tra i più celebri delle principali città internazionali, di cui 16 in Italia (a Roma, Napoli, Pisa, Livorno, Orvieto, Massa, Matera e Reggio Calabria).Tra questi, solo per citarne alcuni, hanno fatto parte anche il Colosseo, l’Empire State Building, la London Eye e la Basilica del Sacro Cuore.Nel 2020, poiché l’iniziativa coincideva con l’avvio del periodo di pieno lockdown, l’illuminazione fu annullata.

Quest’anno invece collaboreranno al progetto del gruppo “Turismo Irlandese” anche i paesi de I Borghi Più Belli D’Italia. In occasione della prossima festa di San Patrizio, Santo Patrono dell’Irlanda, il 17 marzo 2021 alle ore 21 e per un paio di ore, anche a Roseto Valfortore saranno illuminati di verde alcuni luoghi simbolo del paese.

Comunicato Stampa

Comune di Roseto Valfortore