Diffondiamo integralmente il messaggio del sindaco di Stornarella, Massimo Colia, per ringraziare quanti hanno concorso al salvataggio di un concittadino che ha avuto un grave incidente in campagna.

Domenica 14 marzo un nostro concittadino ha subito un grave infortunio. Grazie alla sua caparbietà e al suo coraggio Francesco dal luogo dell’incidente è riuscito a ritornare in paese per chiedere aiuto. Se i suoi sforzi non sono stati vani è perché tante persone hanno contribuito a salvarlo. Da semplici cittadini agli addetti ai lavori. Importante è stata la presenza del dott. Nunzio Costa, nell’attesa che arrivassero i carabinieri e le ambulanze del 118 giunte dalla postazione di Borgo Incoronata e Zapponeta.

Anche se la situazione era drammatica il nostro concittadino ce l’ha fatta. La vita di Francesco è salva grazie soprattutto al nuovo servizio “Sangue a bordo” (BLOB) attivato dal 118 in collaborazione con Alidaunia, che consente il trasporto del sangue in elicottero direttamente sul luogo dell’incidente e che ha permesso di stabilizzare il paziente con una trasfusione immediata per il trasporto tempestivo in ospedale. Già nel suo primo intervento questo servizio ha dimostrato la sua validità. Per questo a nome di Francesco e di tutta la nostra comunità voglio ringraziare tutti coloro che sono intervenuti per soccorrerlo.

Oltre a chi ho già citato è doveroso menzionare il dott. Vincenzo Colapietro, Direttore f.f. della Centrale Operativa del 118 di Foggia, con il dott. Francesco Niglio e gli operatori di Centrale in servizio quella mattina, il dott. Tommaso Marzano, responsabile sanitario di Alidaunia. Infine mi preme ricordare i due manager della Sanità: il dott. Vitangelo Dattoli, Commissario Straordinario del Policlinico Riuniti di Foggia che ha sostenuto il progetto BLOB e il direttore generale ASL Foggia, Dott. Vito Piazzolla, che ha da sempre riconosciuto l’importanza di garantire il servizio di elisoccorso in un territorio complesso come il nostro.

Massimo Colia

Sindaco di Stornarella