E’ stato pubblicato il bando di gara per l’assegnazione dei lavori per la realizzazione di un impianto fognario nel tratto che da Torre Bianca giunge alla stazione ferroviaria di Candela, passando per il casello autostradale lungo la S.P. 95. A darne notizia è stato il sindaco della cittadina dei Monti Dauni, Nicola Gatta.

“Un’importante opera infrastrutturale a servizio delle attività produttive dislocate nell’area, che sarà realizzata grazie ad un finanziamento di 400.000 euro che ha permesso la stesura del progetto esecutivo, prima, e l’appalto dei lavori, ora” – sottolinea il primo cittadino. “E’ solo uno dei tanti interventi importanti che saranno realizzati in questa zona, che viene infrastrutturata per poter finalmente ospitare attività produttive e far diventare l’area del casello autostradale attrattiva e strategica. Le tante cose fatte in questi anni non si cancellano con le chiacchiere”.